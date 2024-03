Neben den Studierenden können nun auch Kinder zwischen vier und 18 Jahren an der TU Graz zur nachhaltigen Energiegewinnung forschen. Denn das Wissenschaftslabor für Kinder und Jugendliche am Campus in der Innfeldgasse bekommt Zuwachs. Auf 260 Quadratmetern können Kinder und Jugendliche im MINKT-Freilabor (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Kunst und Technik) nun alles rund um das „Kraftwerk Erde“ erfahren.