Mehr als 1400 Altreifen, nicht ordnungsgemäß „trockengelegte“ Schrottautos, Fahrzeugteile und sonstige Elektrogeräte sollten den Weg von Graz aus nach Nigeria finden. Illegal, weil ohne Genehmigung und an den zuständigen Behörden vorbei. Zwei gebürtige Nigerianer mit Wohnsitz in der Landeshauptstadt sollen an diesem „Export“ mittels LKW als Mittäter beteiligt und am „vorsätzlichen umweltgefährdenden Behandeln und Verbringen von Abfällen“ beteiligt gewesen sein.