Heftige Sturmböen fegten am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag über die Steiermark. In Kapfenberg wurden etwa Windspitzen von bis zu 103 km/h gemessen. Einer 62-jährigen Autofahrerin in Schirmitzbühel wurde eine solche Böe fast zum Verhängnis, als ihr Auto von einer umstürzenden Fichte getroffen wurde. Die unverletzt gebliebene Steirerin fuhr im Schock mit ihrem total zerstörten Pkw weiter, erstattete erst später Anzeige.

Auch in Aflenz, Irdning und Ramsau blies der Sturm mit bis zu 100 km/h. Die Schäden hielten sich in Grenzen. Im Grazer Umland musste die Feuerwehr zu mehreren Baumbergungen ausrücken, so mussten in Stiwoll, Eisbach-Rein und Deutschfeistritz die Straßen von umgestürzten Bäumen freigemacht werden.

Der stürmische Luftmassenwechsel brachte im Norden der Steiermark Regen, das bekamen auch die Besucher des Nachtslaloms in Schladming zu spüren. Die Schneefallgrenze zieht sich dort auf über 1000 Meter zurück, immer wieder kann es zu Regenschauern kommen. Der Alpenkamm zieht eine exakte Linie zwischen den feuchten und den trockenen Landesteilen. Im Süden bleibt es nämlich sonnig – und viel zu mild für diese Jahreszeit. In Hartberg zeigte das Thermometer bereits um 10 Uhr elf Grad an. Bis zu 14 Grad sind heute in Graz möglich, die Frostgrenze klettert auf 1500 Meter. Der Wind bleibt auch am Donnerstag noch ein Thema, speziell im Wechselgebiet und im Joglland kann es dabei auch stürmisch werden. Dem Wind zum Opfer fällt auch das für Donnerstag geplante Qualifying bei der Skiflug-WM am Kulm in Bad Mitterndorf. (Hier geht es zum Programm.)

Morgen, Freitag, ändert sich am Gesamtbild wenig, der Wind lässt aber deutlich nach. Erst am Samstag stellt sich wieder ruhiges Hochdruckwetter ein, da wird es auch wieder etwas kühler. Vor allem am Morgen kann es wieder strengen Frost geben.