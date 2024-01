Wegen eines Felssturzes ist die Semmering-Schnellstraße (S 6) seit Mittwochabend im Bereich der Landesgrenze zu Niederösterreich gesperrt. Geröll, Schotter und teils auch größere Felsbrocken waren zwischen Maria Schutz und Gloggnitz auf die Fahrbahn gestürzt und hatten sich quer über die Fahrspuren in Richtung Wiener Neustadt verteilt. Sechs Fahrzeuge wurden durch die Felsbrocken beschädigt, zum Glück kam es zu keinem Unfall mit Verletzten.

Mehrere Autos wurden beschädigt © Einsatzdoku/Lechner

Einer der Felsbrocken war mehrere Hundert Kilo schwer und musste von der Feuerwehr mittels Kran beseitigt werden. Die Asfinag veranlasste eine Totalsperre des Abschnitts, diese ist auch Donnerstagfrüh weiterhin aufrecht. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Wien schon bei Spital am Semmering von der S 6 abgeleitet, die Auffahrt ist in Gloggnitz möglich. In der Gegenrichtung besteht die Sperre zwischen Gloggnitz und Maria Schutz.

Ein Geologe soll die Lage heute neu beurteilen.