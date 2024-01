Warum Klapperschlangen klappern, lässt sich bodenständig erklären: „Sie machen es aus egoistischen Gründen. Zur Verteidigung, wenn jemand nahe kommt, weil sie nicht zertrampelt werden wollen. Und weil sie eigentlich nicht zubeißen wollen, da ihre Giftproduktion aufwändig ist“, erklärt Boris Chagnaud, Neurobiologe an der Uni Graz. Diese Motive des Rasselns, welches mit verhornten Hautresten für den Klang sorgt, sind geläufig. Der Forscher hat nun allerdings das Geheimnis gelüftet, mit welchen Vorgängen die Reptilien ihren charakteristischen Sound produzieren. Geschehen ist dies in Kooperation zwischen Graz, den USA (University of Michigan) und Deutschland (Tierärztliche Hochschule Hannover, Technische Universität München).