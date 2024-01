Im September 2023 trat in Österreich die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in Großküchen in Kraft. „Seitdem entscheiden sich immer mehr Steirerinnen und Steirer in der Kantine bewusst für heimisches Essen“, so der steirische Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher. Das macht sich auch beim steirischen Pilotprojekt des „Bäuerlichen Versorgungsnetzwerkes“ (BVN) positiv bemerkbar, das seit drei Jahren kleinstrukturierter Landwirtschaft, eine Möglichkeit bietet, an Großküchen zu liefern.