Am Mittwoch, dem 10. Jänner, kam es um 6:25 Uhr in der Pestalozzistraße zwischen der Hausnummer 25 und 45 zu einem Fahrradunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem Fahrrad unterwegs und kam zu Sturz. Als die Polizisten eintrafen, war nur noch die gestürzte Frau mit ihrem verunfallten Rad vor Ort. Auf die Befragung der Polizeibeamten hin, was geschehen sei, konnte die Frau keine klaren Antworten geben – sie könne sich nicht mehr erinnern.

Nun bittet die Polizei um Mithilfe, um den Unfallhergang, zu klären. Falls Personen etwas gesehen haben, können sich bei der Polizeiinspektion Graz-Jakomini melden. Tel. 059 133 6587 100