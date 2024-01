Wir dürfen unser österreichisches Schnitzel nicht gefährden …“, sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Montag. Es ist ernst. Wenn es um das Schnitzel geht, hört sich in Österreich der Spaß auf. Das panierte Kulturgut gehört für viele zur rot-weiß-roten Identität und ist nach dem Nachtslalom in Schladming und dem Neujahrskonzert einer der Hauptgründe, warum man „I am from Austria“ voll stolzgeschwellter Brust mitsingt. Sarkasmus beiseite.