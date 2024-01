Zu einem tragischen Unfall kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr im Gemeindegebiet Vorau in der Oststeiermark. Ein 55-jähriger Mann schnitt einen Baum in seinem Garten um. Der mehrere Meter lange Baumstamm dürfte dabei auf der abfallenden Böschung ins Rollen gekommen sein und dabei den 55-Jährigen mitgerissen haben. Der Mann wurde unter dem Baumstamm eingeklemmt und erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb an der Unglücksstelle. Er wurde von seiner Gattin gefunden. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.