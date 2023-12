Die Berufsfeuerwehr Graz wurde am Sonntagnachmittag zu einem Zimmerbrand in die Seidenhofstraße nach Graz Eggenberg alarmiert. Mehrere Notrufer bemerkten einen Brand im Dachbereich und alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Durch die installierten Heimrauchmelder konnten die Bewohner früh genug gewarnt werden, um die Wohnung rechtzeitig verlassen zu können. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Graz wurde diese darüber informiert, dass sich keine Personen mehr in der Brandwohnung aufhalten würden, jedoch sich darin noch zwei Katzen befinden würden.