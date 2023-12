Ein 51-jähriger (aus dem Bezirk Liezen kommend) war mit einem Moped-Auto unterwegs. Er fuhr gegen 00.10 Uhr auf der Eisen Straße (B115) in Richtung Großreifling. Dabei übersah er einen auf der Bundesstraße gehenden 41-Jährigen (ebenfalls aus dem Bezirk Liezen), der gerade von einem Krampuslauf nach Hause ging. Das Leicht-Kfz touchierte mit der Beifahrerseite den Fußgänger. Dieser wurde unbestimmten Grades verletzt und fiel seitlich der Straße in den Schnee. Der Unfall ereignete sich in der Nähe zum Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Altenmark.

Der 41-Jährige wurde ins Krankenhaus Rottenmann eingeliefert. Bei beiden Männer wurden Alkotests durchgeführt, diese verliefen positiv und ergaben jeweils eine leichte Alkoholisierung.