Die von der Post aufgelegte österreichische Weihnachtsmarke des Jahres 2023 zeigt ein Motiv aus dem Dreikönigsschrein in der obersteirischen Wallfahrtskirche Oppenberg. Der um 1480 gefertigte Krippenschrein ist ein kulturelles Kleinod in der Diözese Graz-Seckau. „Das Motiv auf dem kleinen Kunstwerk aus klebrigem Papier zeigt ein Ereignis, das die Welt verändert hat: Es zeigt die Geburt Jesu und die Anbetung durch die Heiligen Drei Könige“, so Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl bei der Präsentation der Marke am 1. Dezember 2023 im Grazer Priesterseminar. Zur Präsentation lud die Grazer Briefmarkengilde St. Gabriel.