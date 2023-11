Die öffentlichen Verkehrsmittel erleben mit Ausnahme der „Coronadelle“ in den letzten Jahren einen Höhenflug. Vor allem die Zahl der Bahnfahrer nimmt in Österreich dank Klimaticket und -bewusstsein rasant zu. Unerfreuliche Nebeneffekte: Übervolle Waggons und auch die Straftaten in und um die Öffis bewegen sich auf hohem Niveau. Durch eine Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer sind die Zahlen für 2022 bekannt. Fast 7000 Anzeigen wegen Delikten an Bahnhöfen und fast 11.000 an Haltestellen und in öffentlichen Verkehrsmitteln wurden im Vorjahr bundesweit erstattet. Die Steiermark bewegt sich im Bundesländer-Vergleich im Mittelfeld. Insgesamt gab es bei uns 1150 Anzeigen, 561 davon in den Bahnhöfen. Das bedeutet immerhin mehr als drei Straftaten täglich.