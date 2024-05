Es ist ein Buch der Sonderklasse - in jeder Hinsicht, was der gebürtige Obersteirer Simon Lemmerer hier vorlegt: „The Art of Gliding“ - „Die Kunst des Segelflugs“ setzt völlig neue Maßstäbe, was die Beschreibung und Bebilderung dieses Sports betrifft. „Es war immer schon ein Traum von mir, das schönste Segelflugbuch der Welt zu machen“, sagt der 41-Jährige, der vom (Heeres-)Flugplatz Aigen im Ennstal seit 15 Jahren seine eleganten Kreise zieht. Das großformatige Werk umfasst 400 Seiten (einige davon sogar ausklappbar) mit 400 Bildern und gliedert sich in die Abschnitte „Außergewöhnliche Erlebnisse“, „Fliegen im Gebirge“, „Segelfliegen in Aigen im Ennstal“ und „Meine besten Bilder“.