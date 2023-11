Der Eindruck, man befinde sich bereits mitten im Landtagswahlkampf, wird sich bei so manchem weiter verstärken. Denn jetzt geben auch die steirischen Grünen „Zwischengas“ und lassen ihre Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl auf rund 600 Flächen landesweit plakatieren. Ein Jahr vor dem tatsächlichen Wahltermin (vermutlich 24. November) wolle man ein Gegenmodell zur antiquierten Politik der Landesregierung präsentieren, so Krautwaschl bei der Präsentation der Kampagne. Dabei wiederholte sie den Anspruch der steirischen Grünen, „dieses Land mitzugestalten“ - also Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen.