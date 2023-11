Gegen 11.10 Uhr wurde am Donnerstag die Polizei in ein Mehrparteienhaus in Graz-Gries alarmiert. Dort soll eine 45-jährige Frau mit einem Messer angegriffen worden sein. Sie und ihr 14-jähriger Sohn seien daraufhin in der Keller geflüchtet. Die 31-jährige Angreiferin wurde in ihrer Wohnung festgenommen. Sie wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Das Tatmotiv ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Es wurde bekannt, dass gegen die 31-Jährige eine einstweilige Verfügung besteht. Das bei der Tat benutzte Messer konnte von den Beamten in der Wohnung gefunden und sichergestellt werden.

Die 45-Jährige erlitt bei dem Angriff mehrere Schnittwunden, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Die Hintergründe der Tat werden weiterhin von den Ermittlern untersucht.