Ein Film über Trauma, die Verarbeitung von Kriegserlebnissen, Schuld, Machtmissbrauch und die ganz große Liebe, die ein Leben lang hält. Der steirische Schauspieler August Schmölzer lieferte die Vorlage für den Kinofilm „Am Ende wird alles sichtbar“, mit Harald Schrott und Erika Marozsán in den Hauptrollen und mit August Schmölzer, Manuel Rubey und Robert Stadlober in prominent besetzten Nebenrollen. Am Montag wurde im Grazer Schubertkino die Österreichpremiere mit zahlreichen Vertretern aus Politik, Kunst und Kultur zelebriert. Am 17. November startet der Film österreichweit in den Kinos und ist im Rennen um den österreichischen Beitrag zu den Oscars 2024.