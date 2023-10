Nach einem schweren Unfall am Samstagabend in Stainz musste ein Stier eingeschläfert werden. Ein stark alkoholisierter Lenker (51) war mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, er durchbrach einen Weidezaun und die Holzfassade eines Kuhstalls und kam erst im Inneren des Stalls zum Stehen. Der 51-Jährige gab an, dass er aufgrund der glatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Der Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt, er wurde leicht verletzt. Der durchgeführte Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde sein Führerschein vorläufig abgenommen. Ein Stier im Stall wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er vom Tierarzt eingeschläfert werden musste. Es entstand erheblicher Sachschaden, das Fahrzeug musste von der Freiwilligen Feuerwehr Ettendorf geborgen werden.