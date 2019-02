Corinne Suter gab die Interviews im ORF nach ihren Medaillen bei der WM in Aare jeweils auf schweizerdeutsch. Das ist die Begründung.

Silber in der Abfahrt, Bronze im Super-G. Und das, obwohl sie im Sommer beinahe ihren Fuß verloren hätte. Die Schweizerin Corinne Suter zeigte bei der WM in Aare auf. Logisch, dass die 24-Jährige eine gefragte Interviewpartnerin war. Auch beim ORF.

Und dort gab sie die Interviews nicht auf hochdeutsch, sondern auf schweizerdeutsch. Zugegeben: Als Österreicher kann man den Inhalt des Interviews erahnen, auch wenn man sich konzentrieren muss. Aber warum hat die Schweizerin nicht auf hochdeutsch geantwortet? Diese Frage stellt man sich zumindest in der Schweiz.

ORF-Moderator Ernst Hausleitner hat das nun in einem Instagram-Posting erklärt. Suter habe vor den Interviews gefragt, ob schweizerdeutsch in Ordnung wäre - Hausleitner stimmte zu, "weil ich wollte, dass sie sich authentisch präsentieren kann und sich wohl fühlt. Ich habe die Spachbarriere in diesem Fall für überwindbar erachtet."