Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lindsey Vonn © AP

Wie Aksel Lund Svindal beendet Lindsey Vonn ihre Karriere mit einer WM-Medaille. Silber war es beim Norweger, Bronze für Vonn. "Ich habe wirklich alles gegeben", sagte Vonn. Ich bin mit Herz gefahren. Ich habe mein großes Vorbild Aksel gesehen und mir gesagt: 'Das schaffe ich auch'. Die Medaille ist ein Traum für mich.

Dabei war für Vonn noch einiges mehr möglich, der obere Teil der kurzen Abfahrt ist der 34-Jährigen nicht gelungen. "Wenn ich oben diese Fehler nicht mache, würde ich weiter oben stehen", sagt Vonn im ORF-Interview. "Keine Ahnung was oben passiert ist, unten bin ich super gefahren."

Lindsey Vonn Geboren: 18. Oktober 1984 in St. Paul (Minnesota)

Wohnort: Vail (Colorado)

Größe/Gewicht: 1,77 m/72 kg

Familienstand: geschieden, geborene Kildow, Lebensgefährte P.K.

Subban (Eishockey-Profi)

Ski: Head - Schuhe: Head

Hobbys: Radfahren, Tennis, Golf, Lesen

Website: http://www.lindseyvonn.com Größte Erfolge:

Olympia (1-0-2): Gold Abfahrt 2010 Vancouver/Whistler

Bronze Super-G 2010 Vancouver/Whistler

Bronze Abfahrt Pyeongchang 2018 WM (2-3-3): Gold Abfahrt und Super-G 2009 Val d'Isere

Silber Abfahrt und Super-G 2007 Aare

Silber Abfahrt 2011 Garmisch-Partenkirchen

Bronze Super-G 2015 Beaver Creek

Bronze Abfahrt St. Moritz 2017

Bronze Abfahrt Aare 2019 Weltcup: Gesamt-Siegerin 2008,2009,2010,2012 Disziplin-Siegerin: Abfahrt 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016

Super-G 2009,2010,2011,2012,2015

Kombination 2010,2011,2012 82 Siege (Damen-Rekord): 43 Abfahrt,

28 Super-G,

4 Riesentorlauf,

2 Slalom,

5 Kombination

Am Ende der Karriere von Vonn gibt es nichts zu rütteln. "Das war definitiv mein letztes Rennen, keine Chance", sagte sie. Und freute sich sehr, dass Ingemar Stenmark im Ziel mit Blumen wartete: "Ich bin sehr dankbar darüber."

Ski-WM in Aare: Lindsey Vonn nach ihrem letzten Rennen APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA APA 1/47

Ski alpin: Lindsey Vonn: Bilder einer großen Karriere In unnachahmlichem Stil (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Noch als Lindsey Kildow mir ihrem späteren Ehemann Thomas Vonn, von dem sie sich 2011 wieder trennte (c) GEPA pictures/ Oskar Hoeher Ein Modell für die Fotografen (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Mit Aksel-Lund Svindal (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter Ein glamouröses US-Skiduo: Lindsey und Julia Mancuso (c) GEPA pictures/ Andreas Reichart Olympisches Abfahrtsgold in Vancouver 2010 (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien Bittere Momente mit der schweren Verletzung bei der Ski-WM 2013 in Schladming (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien Gewaltiges Aufsehen erregte die Beziehung mit Golf-Superstar Tiger Woods (c) GEPA pictures/ USA TODAY Sports Immer in Position (c) GEPA pictures/ XPB Images Mit ihrem Vierbeiner Lucy (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber Ein Bild aus früheren Tagen mit Liechensteins Marco Büchel (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Neckisch (c) GEPA pictures/ Harald Steiner Elegant (c) GEPA pictures/ Mario Kneisl Erinnerungen an einstige Gefährtinnen: Maria Höfl-Riesch (links) und Anja Pärson (c) GEPA pictures/ Andreas Reichart Die erste große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup 2008 (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien Mit Österreichs Speed-Queen Renate Götschl (links) auf dem Siegerbild (c) GEPA pictures/ A. Panzenberger Mit Co-Weltcupsieger und US-Ski-Hero Bode Miller (c) GEPA pictures/ Hans Simonlehner Auch im Slalom machte sie gute Figur, es gab zwei Weltcupsiege (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien WM-Gold 2009 in Val d`Isere (c) GEPA pictures/ Walter Luger Der 82. und letzte Weltcupsieg 2018 in Aare (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter Tränen in Cortina bei der Ankündigung des Abschieds (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun 1/21