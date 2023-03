Live ab 9.30 Uhr. Die Technik-Spezialisten der alpinen Ski-Männer sind heute beim Riesentorlauf in Kranjska Gora im Einsatz. Hier sind Sie ab 9.30 Uhr live mit dabei!

Der Ski-Tross ist von Amerika nach Europa zurück übersiedelt, nach winterlichen Bedingungen in den USA warten beim Europa-Finale noch sechs Frühjahrsrennen. Als letzte Station vor der Finalwoche in Soldeu ruft Kranjska Gora die Männer zu einem Riesentorlauf-Doppel, das die Entscheidung in der Disziplinenwertung bringen könnte. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt führt mit 100 Punkten Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen.

Vom schnellen Schwung Odermatts konnten sich zuletzt die ÖSV-Asse im Training überzeugen. Schweizer wie Österreicher übten im Vorfeld auf der Reiteralm. Marco Schwarz hielt jüngst mit seinem Premierensieg im Riesentorlauf in Palisades Tahoe (USA) die rechnerische Chance auf Kristall am Leben. Angesichts von 216 Punkten Rückstand vor den letzten drei Riesentorläufen und der Stärke Odermatts fokussiert sich der Kärntner Allrounder im halben Heimspiel auf dem Podkoren realistischerweise auf weitere Tageshighlights.

Die weiteren österreichischen Starter heißen Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Roland Leitinger und Dominik Raschner. Feurstein und Leitinger kämpfen als 26. und 35. noch um eine Teilnahme am Weltcup-Finale in Andorra. Die ersten 25 der Riesentorlauf-Saisonwertung sind startberechtigt. Dazu kommen noch jene Läufer, die in der Gesamtwertung mindestens 500 Punkte haben und die aktuellen Juniorenweltmeister der jeweiligen Disziplin.