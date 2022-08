Bernadette Schild ist zum ersten Mal Mutter geworden. Am 29. Juli hat der kleine Samuel das Licht der Welt erblickt, am heutigen Sonntag postete die ehemalige Skirennläuferin erstmals ein Bild von sich und dem Baby in den sozialen Medien.

Im März 2021 beendete die Salzburgerin ihre Profikarriere, danach heuerte die Schwester von Marlies Raich bei einem Schokolade- und Confiseriebetrieb als Marketingleiterin an. Im Juni 2016 hat die ehemalige Technikspezialistin ihren Konditionstrainer Armin Wierer geheiratet.