Ski Alpin"Spionage" ist im Weltcup ganz normal

Patrick Riml war auch Chef von US-Superstar Mikaela Shiffrin © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova sind derzeit im Damen-Slalom das Maß aller Dinge. Damit es Vlhova öfter gelingt, die US-Amerikanerin zu besiegen, lässt ihr Trainer, Livio Magoni, die Trainingsruns von Shiffrin filmen. So will er feststellen, was Shiffrin besser macht als sein Schützling. Über diese Aktion beschwerte sich Mikaela fürchterlich. Damit war im Weltcup ein Thema geboren, das eigentlich keines ist.