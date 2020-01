Facebook

Stephanie Veniers Gebet um das steile Startstück in Zauchensee wurde erhört © GEPA pictures/ Jasmin Walter

In wenigen Sekunden auf 100 km/h, das erleben die schnellsten Ski-Damen der Welt auf der "Gamskofel"-Abfahrt in Zauchensee. Im ersten Training konnten Nicole Schmidhofer & Co. erstmals seit 2007 wieder von ganz oben einen Zeitlauf in Angriff nehmen. "Wenn du das erste Mal da oben stehst, kostet das schon einige Überwindung, weil du selbst ohne Antauchen gleich auf 100 km/h bist", berichtet Ramona Siebenofer, "du bist gleich auf echter Renngeschwindigkeit. Mir taugt das voll."