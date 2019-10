Mit dem Riesentorlauf am Samstag, 26. Oktober, in Sölden beginnt für die Damen der Kampf nach den kleinen und der großen Weltcup-Kugel. Katharina Truppe ist Fixstarterin im ÖSV-Team. Bisher erging es der Kärntnerin am Rettenbach-Gletscher noch nie sehr gut.

Im Training in Sölden zählte Katharina Truppe nicht zu den Schnellsten, da sie im Training nicht an das Limit gehen kann. © GEPA pictures

Mit einem Lächeln im Gesicht sitzt Katharina Truppe im ÖSV-Hotel "Regina" in Sölden und wartet auf den alpinen Weltcup-Auftakt am Samstag, 26. Oktober, auf dem Rettenbach-Gletscher. Das Lächeln hat einen Grund: Die Alt-Finkensteinerin fühlt sich so gut wie noch nie im Riesentorlauf: "Ich habe in den vergangenen drei Wochen nur Riesentorlauf trainiert und die Fortschritte sind unübersehbar. Daher ist es auch mein Ziel, mich in der kommenden Saison in den Top 15 der RTL-Weltrangliste zu etablieren."