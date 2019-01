Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schweizer Marco Odermatt © GEPA pictures

Beim Riesentorlauf in Adelboden landete das Schweizer-Supertalent Marco Odermatt auf dem zehnten Endrang und feierte damit das drittbeste Ergebnis seiner noch jungen Karriere. Auf den sechsfachen Junioren-Weltmeister angesprochen, überschüttete Sieger Marcel Hirscher den Eidgenossen mit entsprechendem Lob.

"Dass er in großes Talent ist, das weiß man ja. Aber ich glaube heuer ist so richtig dieses Jahr, wo er sich reinfährt in die absolute Weltspitze", sagte der Salzburger, der nun auch von Eurosport zum "Weltsportler des Jahres" gekürt wurde, in einem Interview mit dem Schweizer Rundfunk. Der Youngster sei einer, auf den er in Zukunft sehr gut aufpassen müsse. "Er kann Gesamtweltcupsieger werden, Olympiasieger und was alles möglich ist. Potenzial hat der für ganz vieles."

"Blöde Worte"

Hirschers Wort kamen aber nicht überall gut an - vor allem beim Vater von Odermatt: "Das sind natürlich blöde Worte. Wenn man weiß, wie schmal der Grat ist, sind das die falschen Ausdrücke. Es kann so viel passieren. Man muss Woche für Woche nehmen. Es ist alles auf Messers Schneide", ärgerte sich Walter Odermatt.

Und was sagte sein Marco? "Das ging mir schon nahe. Es gibt zusätzlich Motivation. Ich habe nicht Angst, dass ich abhebe. Kollegen und Familie würden mich schnell wieder runterholen. Aber natürlich denke ich über Kristallkugeln und Goldmedaillen nach."