Am Dienstag ist im Linzer Design-Center großer Österreicherinnen-Tag: Neben Lilli Tagger, die auf die Spanierin Paula Badosa trifft, bestreiten auch Julia Grabher (gegen den philippinischen Shootingstar Alex Eala) und Sinja Kraus (gegen die Rumänin Sorana Cirstea) ihre Erstrundenpartien. Nur Neo-ÖTV-Ass Anastasia Potapowa startet erst am Mittwoch gegen die Chinesin Zhang Shuai in das „Upper Austria Ladies“ und hat zumindest von der Papierform her die besten Aussichten auf ein Weiterkommen.

Für Grabher ist es bereits das zehnte Antreten in der Donaustadt. Im Hauptbewerb konnte die Vorarlbergerin noch nie ein Match gewinnen, im Vorjahr unterlag sie Potapowa (damals noch Russin) 2:6, 2:6. „Heuer findet das Turnier erstmals auf meinem Lieblingsbelag Sand statt. Ich habe mich gut vorbereitet und bin guter Dinge“, sagt die Dornbirnerin, die allerdings aufgrund einer Muskelzerrung in der Wade erst seit zwei Wochen wieder voll im Training steht. „Daher fehlt mir noch ein wenig die Matchpraxis.“

„Noch mehr Mädels animieren“

Dass heuer gleich vier Österreicherinnen im Hauptbewerb stehen, sei laut der 29-Jährigen ein Riesengewinn für das heimische Tennis: „Und ich hoffe, wir können noch mehr Mädels animieren, den professionellen Weg einzuschlagen.“ Zudem würde die höhere Dichte an Topspielerinnen zu einem fruchtbaren, internen Konkurrenzkampf führen: „Das pusht zusätzlich, um voll ans Limit zu gehen.“ Für ihre um elf Jahre jüngere Landsfrau Tagger findet Grabher, derzeit als Nummer 89 im WTA-Computer die Nummer eins Österreichs, nur positive Worte: „Lilli spielt für ihr Alter schon unfassbar gut. Man sieht ja wo sie steht und was sie die letzten Monate geleistet hat. Ich denke, sie kann weit nach vorne kommen, doch dafür braucht es viel harte Arbeit. Wichtig ist, dass man ihr Zeit gibt und nicht zu viel Druck macht.“

Kraus hat heuer erstmals, wenn auch nur kurz, die Top 100 geknackt. „Das war ein großes Ziel, dass ich mir gesetzt habe. Jetzt habe ich es geschafft und weiß, dass ich auch wieder dorthin kommen kann. Ziel ist es natürlich, langfristig dort zu bleiben und Grand Slams spielen zu können“, sagt die aktuelle Nummer 119, die für ihre morgige Gegnerin eine Kampfansage parat hat: „Sie ist eine gute, erfahrene Spielerin, die ihre letzte Saison auf der Tour bestreitet. Ich habe mir vorgenommen, sie schnell nach Hause zu schicken.“

Sinja Kraus © GEPA pictures

Weniger Freude bereitet Kraus der neue Termin des Linzer Turniers, der mit der Billie-Jean-King-Cup-Woche kollidiert. „Es ist sehr schade, dass wir uns entscheiden mussten. Aber in diesem Fall geht die eigene Karriere vor und vonseiten des ÖTV gab es dafür auch vollstes Verständnis.“ Wie Grabher hebt auch die 23-Jährige, die mit dem Deutschen Alexander Grau einen neuen Trainer zurseite hat, die höhere Dichte an ÖTV-Topspielerinnen positiv hervor: „Das tut uns allen gut, wir pushen und gegenseitig hoch, verstehen uns aber auch gut untereinander.“