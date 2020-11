Nations League: Bosnien-Herzegowina gegen Italien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina würde sich Italien am letzten Spieltag der Nations League den Einzug in die Endrunde sichern. Wo Ihr im TV und Livestream dabei sein könnt, verraten wir Euch hier.

Bosnien-Herzegowina gegen Italien: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das sechste Gruppenspiel der Squadra Azzurra in der Nations League steigt am heutigen Mittwoch, 18. November, in Bosnien-Herzegowina. Los geht es um 20.45 Uhr.

Spielstätte ist das Stadion Grbavica in der Hauptstadt Sarajevo. Es fasst 16.100 Zuschauer und wird ansonsten vom FK Zeljeznicar Sarajevo als Heimspielstätte genutzt.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams unentschieden. Den Führungstreffer von Edin Dzeko egalisierte Stefani Sensi in der 67. Minute zum 1:1-Endstand.

Nations League: Bosnien vs. Italien heute live im TV und Livestream

Die Partie Bosnien-Herzegowina gegen Italien ist live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Spiele der Nations League, die Ausnahme bilden in Deutschland die Partien des DFB-Teams.

Auf DAZN habt Ihr zwei Möglichkeiten, um bei der Begegnung live dabei zu sein. Das Einzelspiel kommentiert Mario Rieker für Euch, außerdem könnt Ihr auf die GoalZone -Konferenz zurückgreifen, mit der Ihr die Tore und wichtigsten Szenen von allen Plätze seht.

DAZN ist Eure Anlaufstelle Nummer eins, was Live-Fußball in Deutschland angeht. Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A oder LaLiga - all das und noch viel mehr gehört zum Angebot. Bevor ein Abo monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro kostet, könnt Ihr den Service einen Monat lang kostenlos testen.

Bosnien-Herzegowina gegen Italien heute im Liveticker verfolgen

Wollt Ihr lieber im Liveticker mitfiebern, dann bietet Euch SPOX eine Alternative. Wir begleiten Euch durch die Partie und versorgen Euch mit allen Highlights - wenn gewünscht sogar in einer Konferenz.

Hier findet Ihr den Liveticker Bosnien vs. Italien.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker mit allen Spielen am Mittwoch.

Nations League heute live: Die Spiele der Ligen A und B

In zahlreichen Gruppen fällt die Entscheidung erst heute am 6. Spieltag: Unter anderem ermitteln Wales und Finnland im direkten Duell den Aufsteiger in die Liga A.

Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe 20.45 Uhr Polen Niederlande A 1 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Italien A 1 20.45 Uhr Belgien Dänemark A 2 20.45 Uhr England Island A 2 20.45 Uhr Nordirland Rumänien B 1 20.45 Uhr Österreich Norwegen B 1 20.45 Uhr Israel Schottland B 2 20.45 Uhr Tschechien Slowakei B 2 20.45 Uhr Ungarn Türkei B 3 20.45 Uhr Serbien Russland B 3 20.45 Uhr Irland Bulgarien B 4 20.45 Uhr Wales Finnland B 4

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 1 in der Liga A

Für Bosnien-Herzegowina geht es im Spiel gegen Italien nur noch um die Ehre: Mit lediglich zwei Punkten aus fünf Spielen ist der Abstieg in die Liga B bereits beschlossene Sache.