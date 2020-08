Testspiel: Werder Bremen gegen Austria Lustenau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

© imago images / Nordphoto

Werder Bremen vs. Austria Lustenau: Uhrzeit, Ort

Um 13 Uhr findet heute das Testspiel der Bremer gegen den österreichischen Zweitligisten Lustenau statt.

Insgesamt 520 Zuschauer werden das Spiel verfolgen können.

Testspiel: Werder Bremen gegen Austria Lustenau im TV und Livestream

Das Freundschaftsspiel könnt Ihr auf Werder.TV oder dem YouTube-Kanal der Grün-Weißen sehen. Übertragungsstart ist wenige Minuten vor Anpfiff.

© Domzale

Werder Bremen vs. Austria Lustenau: Das müsst Ihr wissen

Gegen Austria Lustenau soll Werders Milot Rashica seinen ersten Einsatz bekommen. Im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig war der Stürmer noch draußen geblieben, um hinsichtlich eines bevorstehenden Wechsels keine Verletzung zu riskieren. Momenten herrscht allerdings hinsichtlich eines Wechsel in Richtung RB Leipzig Funkstille.

Trainer Florian Kohfeldt hat bereits erklärt, dass er heute im Freundschaftsspiel in der Defensive nicht mehr ganz so früh wechseln will. Somit soll die aktuelle Stamm-Innenverteidigung um Ömer Toprak und Marco Friedl mehr Spielzeit bekommen. Im Angriff dagegen soll in der Halbzeit wieder ein Komplett-Tausch erfolgen.

Nicht mit dabei sind Davy Klaassen (Knie) und Josh Sargent (Sprunggelenk). Auch Christian Groß spielt momentan nicht. Aus persönlichen Gründen reiste Groß nicht mit ins Trainingslager.

Werder Bremen: So läuft die Vorbereitung auf die neue Saison

Werder Bremen hat bislang zwei Vorbereitungsspiele absolviert. Gegen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig gab es einen 2:0-Erfolg. Auch gegen den Linzer ASK siegte der SVW (4:1).

Als letztes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison wird Werder auf den Klub von Arjen Robben, FC Groningen, treffen. Am 29. September erfolgt der Anstoß um 15 Uhr.

