Europa League: Modus, Termine, Daten, TV-Übertragung

© imago images / Contrast

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge die komplette Europa League live!

Europa League 2020: Termine, Daten

Die Europa League ist bereits wieder gestartet, gespielt wurden die noch aussstehenden Achtelfinalspiele. Dabei verabschiedeten sich zwei der drei deutschen Mannschaften.

Ins Viertelfinale hat es nur Bayer Leverkusen geschafft, für die Werkself geht es am 10. August im Viertelfinale gegen Inter Mailand weiter.

Die Termine der Europa League

Runde Termin Viertelfinale 10./11. August Halbfinale 16./17. August Finale 21. August

Der Modus der Europa League: So funktioniert das Finalturnier

Auch die Europa League wurde durch die Corona-Pandemie durcheinandergewirbelt. Während einige der Achtelfinal-Hinspiele stattfinden konnten, wurden andere abgesagt.

Die UEFA löste das Problem, indem sie die ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele austragen und die restlichen Achtelfinals in einem K.o.-Spiel entscheiden ließ.

So geht es dann ab dem Viertelfinale für alle Teams weiter, die Hin-und-Rückspiel-Regelung entfällt also.

© getty

Europa League: Die Stadien des Finalturniers in NRW

Um die Fairness bezüglich des Austragungsortes weiterhin zu wahren, werden alle Spiele ab dem Viertelfinale auf neutralem Boden ausgetragen.

Die Stadien, in denen das Finalturnier stattfinden, befinden sich allesamt in NRW: die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die Veltins-Arena in Gelsenkirchen, das Rhein-Energie-Stadion in Köln und die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Für Bayer Leverkusen, den einzigen verbliebenen deutschen Teilnehmer, bedeutet dies eine Art Heimvorteil. "Die Situation ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht kann ich ja meiner Frau hin und wieder aus dem Hotelfenster zuwinken", sagte Peter Bosz, Trainer von Bayer, der Bild am Sonntag dazu.

Europa League im TV und Livestream

Vollversorgung in Sachen Livebilder von der Europa League bekommt Ihr bei DAZN . Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der EL gesichert.

Neben den Einzelspielen habt Ihr bei DAZN die Möglichkeit, die entscheidenden Partien der Europa League in der GoalZone-Konferenz zu verfolgen.

Mit von der Partie seid Ihr für 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Den ersten Monat gibt es außerdem für Neukunden geschenkt.

Europa League Viertelfinale: Alle Spiele im Überblick