Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

© imago images / Poolfoto

Europa League: Diese Mannschaften treffen aufeinander

Mehrere Monate lang mussten Fans warten. Doch endlich ist es soweit. Die Europa League kehrt am heutigen Mittwoch mit vier Partien zurück. Um 18.55 Uhr starten die Achtelfinal-Rückspiele mit den Begegnungen Schachtjor Donezk gegen den VfL Wolfsburg und Kopenhagen gegen den frisch gekrönten türkischen Meister Istanbul Basaksehir.

Danach folgen um 21 Uhr die Duelle Manchester United gegen den LASK und Inter Mailand gegen Getafe. Wobei Inter - Getafe kein Rückspiel ist, da es damals im März wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Um keinen der beiden Teams einen Vorteil zu verschaffen, wird in der Gelsenkirchener VELTINS-Arena gespielt.

Team 1 Team 2 Hinspiel-Ergebnis Datum-Rückspiel Uhrzeit Schachtjor Donezk VfL Wolfsburg 2:1 Mi, 5. August 18.55 Uhr Kopenhagen Istanbul Basaksehir 0:1 Mi, 5. August 18.55 Uhr Manchester United LASK 5:0 Mi, 5. August 21 Uhr Inter Mailand Getafe kein Hinspiel, Duell nur in einem Spiel Mi, 5. August 21 Uhr

© imago images / Jan Huebner

Europa League: Heute live im TV und Livestream

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte für die Europa League beim Streamingdienst DAZN . Deswegen sind auch alle Partien auf der Plattform zu sehen. Die Übertragungen beginnen rund eine Viertelstunde vor Anpfiff. Ebenfalls bietet "das Netflix des Sports" eine Konferenz ab 18.55 Uhr an.

Zusätzlich zur Europa League zeigt DAZN auch Spiele der Champions League. Aber auch nationale Ligen aus Europa (Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division) sind bei DAZN vertreten. Wer jedoch nicht so der Fußball-Fan ist, kann auf die US-Sportarten (MLB, NFL, NHL, NBA) ausweichen.

Für das Abonnement verlangt der Anbieter im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor besteht jedoch die Möglichkeit, den Service im Rahmen eines kostenlosen Probemonats zu testen.

Europa League im Liveticker

Alle Europa-League-Spiele des Tages werden natürlich auch im Liveticker bei SPOX angeboten.

Europa League: Veränderter Modus

Die Coronakrise hat in der Fußballwelt so einiges aufgemischt. Auch die Europa League ist davon nicht verschont geblieben. So hat sich die K.o.-Phase im Gegensatz zu den Jahren davor drastisch verändert. Ab dem Viertelfinale gibt es in dieser Spielzeit nämlich keine Rückspiele mehr und alle Partien werden in Nordrhein-Westfalen (Duisburg, Köln, Gelsenkirchen und Düsseldorf) gespielt.