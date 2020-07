Bundesliga Relegation heute live: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim in Österreich im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Die Relegation zwischen 1. und 2. Bundesliga findet zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim statt. Das Hinspiel geht am heutigen Donnerstag, den 02. Juli im Weser-Stadion in Bremen über die Bühne. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Das Rückspiel steigt am Montag, den 06. Juli in der Voith-Arena in Heidenheim. Auch dort fängt die Partie um 20.30 Uhr an.

Datum Uhrzeit Heim Gast Sender 02.07.2020 20.30 Uhr SV Werder Bremen 1. FC Heidenheim DAZN / Amazon Prime Video 06.07.2020 20.30 Uhr 1. FC Heidenheim SV Werder Bremen DAZN / Amazon Prime Video

Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim live im TV und Livestream

Beide Relegationsspiele werden auch in Österreich auf DAZN gezeigt. Der Streaming-Anbieter hat sich für diese Saison die Übertragungsrechte für die Relegation gesichert.

Hier die wichtigsten Infos zur Übertragung des Hinspiels Bremen gegen Heidenheim:

Vorbericht : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Anstoß : 20.30 Uhr

Auch der Streamingdienst Amazon Prime Video wird das Hinspiel übertragen.

DAZN bietet neben den Highlights sämtlicher Bundesliga-Partien und allen vier Relegationsspielen (Bundesliga - 2. Liga und 2. Liga - 3. Liga) auch Spiele mehrerer europäischer Top-Ligen, darunter die der spanischen LaLiga, italienische Serie A und französische Ligue 1, live und im Anschluss in voller Länge auf Abruf an.

Bremen gegen Heidenheim im Liveticker

Wer das Spiel nicht über DAZN verfolgen kann, hat die Möglichkeit, es bei SPOX kostenlos im Liveticker zu verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker Bremen - Heidenheim

SVW vs. FCH: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Trainer ihre Mannschaft aufstellen:

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen - Osako - Füllkrug, Rashica

1. FC Heidenheim : Müller - Busch, Mainka, Beermann, Föhrenbach - Dorsch, Griesbeck, kerschbaumer, Thomalla - Otto, Kleindienst

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse der letzten Jahre

Bisher konnte sich in elf Jahren Relegation nur drei Mal der Zweitligist durchsetzen. Schaffen die Heidenheimer das kleine Wunder?