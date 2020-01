Handball-EM: Der 3. Spieltag der Hauptrundengruppe II heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag steht der 3. Spieltag der Hauptrundegruppe II an. Was Ihr zu den Partien wissen müsst und wo Ihr diese live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.