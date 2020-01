DHB-Team in der Hauptrunde der Handball-EM: Gegner, Termine und Modus

Das DHB-Team ist mit zwei Siegen aus drei Spielen in die Hauptrunde der Handball-EM eingezogen. Welche Gegner die deutsche Mannschaft nun erwarten, wann die Spiele stattfinden und welcher Modus dabei angewandt wird - all das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty

Handball-EM: Der Modus der Hauptrunde

Die jeweils beiden Gruppenbesten der insgesamt sechs Gruppen (dementsprechend zwölf Mannschaften) ziehen in die Hauptrunde ein und nehmen das Ergebnis aus ihrem direkten Duell mit. Die Hauptrunde unterteilt sich dann in zwei Blöcke. Die Mannschaften aus den Gruppen A, B und C kommen in den Hauptrundenblock 1, die Teams aus den Gruppen D, E und F in Block 2.

In den jeweiligen Blöcken spielt eine Mannschaft gegen jedes Team (mit Ausnahme des Teams, gegen welches man bereits in der Gruppenphase gespielt hat) ein Mal. Die zwei Punktbesten aus diesen Blöcken ziehen in das Halbfinale ein.

Der Hauptrundenblock des DHB-Teams

Platz Gruppe Team Ergebnis gegen direkten Gegner Punkte 1 A Kroatien 31:23 (gegen Weißrussland) 2 2 C Spanien 33:26 (gegen Deutschland 2 3 C Deutschland 26:33 (gegen Spanien) 0 4 A Weißrussland 23:31 (gegen Kroatien) 0 5 B Österreich - 6 B Gruppenzweiter -

Handball-EM: Der Terminplan des DHB-Teams

Die genaues Startzeiten der einzelnen Spiele stehen noch nicht fest.

Datum Team 1 Team 2 16.01. Weißrussland Deutschland 18.01. Kroatien Deutschland 20.01. Österreich Deutschland 22.01. 2.B Deutschland

Die Handball-EM im TV und Livestream

Alle Spiele des deutschen Teams werden live und in voller Länge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, von ARD und ZDF , übertragen. Beide Sender bieten Livestreams an, mit denen Ihr auch unterwegs live mit dabei sein könnt.

Wer neben den Partien des DHB-Teams weitere Begegnungen der Handball-EM sehen möchte, ist bei Eurosport bestens aufgehoben. Dort werden mindestens 18 Spiele live übertragen, wobei Ihr mit Eurem DAZN -Abo und dem dortigen Eurosport-Channel auch via Livestream die Spiele sehen könnt. Neben der Europameisterschaft der Handball-EM zeigt DAZN durch die Kooperation mit Eurosport auch 40 Spiele der Bundesliga-Saison 19/20, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sowie eine breite Palette an Wintersport und Tennis-Events.

Darüber hinaus hat DAZN mit der Champions- und Europa League, Serie A, Primera Division, Ligue 1, US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Darts, Boxen, Motorsport, UFC oder Hockey auch Top-Sportevents im eigenen Programm.

Schon ab 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich könnt Ihr DAZN abonnieren. Die ersten 30 Tage sind im Rahmen eines Probemonats völlig kostenlos.

Handball-EM im SPOX-Liveticker

Der SPOX - Liveticker ist bei allen Spielen der deutschen Mannschaft selbstverständlich live dabei. Hier verpasst Ihr keine Highlights rund um das DHB-Team.

Der Kader des DHB-Teams

Position Spielername Verein Tor Andreas Wolff KS Vive Kielce (Polen) Tor Johannes Bitter TVB Stuttgart Linksaußen Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen Linksaußen Patrick Zieker TVB Stuttgart Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum links Philipp Weber SC DHfK Leipzig Rückraum links Julius Kühn MT Melsungen Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum Mitte Marian Michalczik GWD Minden Rückraum rechts David Schmidt TVB Stuttgart Rückraum rechts Kai Häfner MT Melsungen Rechtsaußen Tobias Reichmann MT Melsungen Rechtsaußen Timo Kastening TSV Hannover-Burgdorf Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen Kreis Patrick Wiencek THW Kiel

