"Die Nervosität steigt schon langsam", sagt Katja Krenn, "obwohl ich es noch nicht so richtig realisieren kann". Viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihr ohnehin nicht, denn schon in wenigen Tagen tritt sie die Reise in die USA an. Die Delaware State University hat die Triathletin ein Stipendium für vier Jahre offeriert. Vor der Abreise bestreitet sie diese Woche aber noch die XTerra-EM in Tschechien und dann noch den XTerra Germany. Zeit für Wehmut bleibt daher nicht. "Die Tränen spare ich mir für den Flugplatz auf", sagt sie und lacht. Ein paar Fotos von Freunden und der Familie sind außerdem ein probates Mittel, sollte im Studentenheim doch einmal Heimweh aufkeimen.