Dominic Thiem hat nach seinem Achtelfinal-Aus in Buenos Aires auch beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro früh verloren. Der 29-jährige Niederösterreicher unterlag zum Auftakt des Sandplatz-Turniers, das er 2017 schon einmal gewonnen hatte, dem Brasilianer Thiago Monteiro 1:6, 6:3, 6:7. Es war das erste Aufeinandertreffen Thiems mit dem in der Weltrangliste 13 Plätze vor ihm liegenden ATP-83.

Thiem bleibt aber noch in Rio, wo er am Dienstag an der Seite des Spaniers Pedro Martinez noch im Doppeleinsatz ist. Das erhoffte Punktesammeln auf seiner Südamerika-Tour ist bisher eher ein Schlag ins Wasser gewesen. Seine nächste Chance hat er kommende Woche beim ATP-250-Event in Santiago de Chile, der Heimat seines Coaches Nicolas Massu. Danach hat Thiem eine Wildcard für das Masters-1000-Turnier in Indian Wells (ab 8. März) sicher.