Am 29. April 2022 musste Ex-Tennis-Star Boris Becker seine Haftstrafe antreten. Knapp acht Monate später ist der Deutsche wieder auf freiem Fuß. In einer auf "Apple TV" ausgestrahlten Dokumentation spricht der 55-Jährige mit Tränen in den Augen. Aufgenommen wurde das Interview kurz bevor er seine Haftstrafe angetreten hatte. "Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll", sagt Becker in der Doku.

Ursprünglich war Becker wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Weil die britischen Gefängnisse aber überbelastet sind, dürfen nicht-britische Insassen vorzeitig raus und zurück in ihre Heimatländer. So auch Becker, der bereits wieder in Deutschland sein soll.

Bis zum Ablauf seiner Haftstrafe Ende 2024 darf Becker als abgeschobene Person nicht mehr nach England einreisen - dort lebt allerdings Ex-Frau Lilly mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus sowie Beckers aktuelle Lebensgefährtin.