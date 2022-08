Dominic Thiem ist dank einer Wildcard Österreichs einziger Beitrag bei den heute beginnenden US Open in New York, gleich zum Auftakt trifft er auf den als Nummer 12 gesetzten Pablo Carreno Busta. Bisher hatte der 28-Jährige seinen drei Jahre älteren Kontrahenten stets im Griff, eine 7:0-Bilanz darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies für Thiem ein schweres Auftaktlos ist.

Denn während sich die ehemalige Nummer drei der Welt weiterhin schwertut, zu ihrer alten Form zurückzufinden, ist der Spanier gut drauf. Erst vor zwei Wochen feierte der Mann aus Gijon mit dem Masters-1000er-Triumph in Montreal den größten Erfolg seiner Karriere.

Vielleicht ein kleiner Motivationsschub für Thiem: Der Niederösterreicher hat sich durch seinen Achtelfinaleinzug in Winston-Salem in der Weltrangliste um 20 Plätze auf Position 211 verbessert.

Hier verpassen Sie ab rund 21 Uhr nichts: