Dominic Thiem ist nach seinem Zweitrunden-Aus in Salzburg heute wieder im Einsatz. In der ersten Runde des ATP-250-Turniers von Båstad trifft der Niederösterreicher auf den Finnen Emil Ruusuvuori. Thime liegt in der Weltrangliste auf dem 339. Platz, sein Gegenüber rangiert auf dem 43. Rang. Gespielt wird auf Sand, die Partie ist die zweite nach 11 Uhr.