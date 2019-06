Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anisimova © APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Die erst 17-jährige Amanda Anisimova hat am Donnerstag für die bisher größte Sensation der mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open gesorgt. Die US-Amerikanerin warf Titelverteidigerin Simona Halep (ROU-3) im Paris-Viertelfinale überlegen mit 6:2,6:4 aus dem Bewerb. Die Weltranglisten-51. trifft nun auf Ashleigh Barty (AUS-8), die Madison Keys (USA-14) fast zeitgleich 6:3,7:5 ausschaltete.

Anisimova hatte als erste Spielerin (oder Spieler) der 2000er-Jahre ein Major-Viertelfinale erreicht. Nun ist sie die jüngste Spielerin im Roland-Garros-Halbfinale seit Nicole Vaidisova (CZE) 2006. Schon bei den Australian Open hatte sie mit dem Achtelfinaleinzug für Furore gesorgt und in Bogota hat sie 2019 ihr erstes WTA-Turnier gewonnen. Anisimovas Eltern sind Russen, sie selbst wurde in New Jersey geboren.