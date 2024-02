Sebastian Ofner, Österreichs derzeit bester Tennis-Spieler unterlag am Montag in der ersten Runde des ATP-500-Sandplatzturniers in Rio de Janeiro dem Spanier Jaume Munar klar in zwei Sätzen mit 3:6 und 1:6. Der in Brasilien als Nummer 8 gesetzte Steirer hatte zuletzt auch in Cordoba und Buenos Aires (sowie zuvor auch bei den Australian Open) Erstrunden-Niederlagen erlitten.