Am Flughafen

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jan Ullrich © (c) APA/AFP/FABRICE COFFRINI (FABRICE COFFRINI)

Nachdem sich Jan Ullrich zuletzt auf Mallorca mit seinem Nachbarn Til Schweiger eine Auseinandersetzung geliefert hatte und wenige Tage später eine Escort-Dame in einem Frankfurter Hotel attackiert hatte, erklärte der gefallene Rad-Star erst am Montag, dass er sich in Therapie befinde und es ihm gut gehe.

Nun soll der Deutsche aber laut "Bild-Zeitung" am Dienstag um 13 Uhr einen schlimmen Rückfall erlitten haben. Auf dem Hamburger Flughafen soll Ullrich erneut ausgerastet sein, eine Flughafenmitarbeiterin aus dem Gastronomiebereich angegriffen und ihr grundlos den Daumen auf den Kehlkopf gedrückt haben. "Uns liegt von der Frau eine Strafanzeige wegen Körperverletzung vor", betsätigte eine Polizeisprecherin der Hansestadt. Allerdings sitzt Ullrich bereits im Flieger Richtung Miami, wo er einen weiteren Entzug machen will.

Ebenfalls heute meldete sich ein alter Freund Ullrichs, der ehemalige deutsche Ski-Star Frank Wörndl, besorgt zu Wort: "Irgendwie bereite ich mich darauf vor, dass ich die Nachricht von Freunden kriege, dass Jan vom Dach gesprungen sei. Wie lange hält dieser Körper das noch aus?"

Traurigerweise komme die Verhaltensveränderung seines Freundes für den 59-Jährigen nicht überraschend. "Seit 20 Jahren hebt er auch sehr gerne mal einen. Die Frage ist doch nur, wie lange sein Körper das noch aushält", meint Wörndl. Das größte Problem: Ullrich wolle von einem Alkohol- oder Drogenproblem nichts wissen und schiebe sein besorgniserregendes Verhalten auf seine ADHS-Diagnose.