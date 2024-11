Traurige Nachrichten aus Belgien. Der 19-jährige Radfahrer Tuur Hancke ist an seinem Geburtstag an einer Infektion gestorben. Nachdem er sich laut seinem Vater nicht gut fühlte, suchte er einen Arzt auf, der einen grippalen Infekt diagnostizierte und ihn wieder heimschickte, berichtet die belgische Zeitung „Het Nieuwsblad“.

Doch danach wurde es immer schlimmer und Hancke wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort bekam er Antibiotika verabreicht und schien auf dem Weg der Besserung. Doch dann erlitt er einen Schock. „Zunächst konnte er wiederbelebt werden. Aber um 2 Uhr morgens war er tot“, so sein Vater.

Laut der örtlichen Rettungsdienst-Chefin Tania Desmet starb Hancke an einer Sepsis. Erst im Oktober hatte er seine Karriere beendet. „Was zunächst wie ein Hobby erschien, hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Teil meines Lebens entwickelt. Jetzt ist es an der Zeit, andere Dinge im Leben zu genießen“, erklärte er damals.