Montag, 31. Juli 2023

Carlo Basic, 25

Wasserski, UWWC Pörtschach, 31.7.1998

Marco Schlacher, 34

Fußball, Schiedsrichter aus Lienz, 31.7.1989

Adam Comrie, 33

Eishockey, Ex-Verteidiger beim EC KAC, 31.7.1990

Dienstag, 1. August 2023

Erik Zimmermann, 20

Kickboxen, WKC Sportunion Velden, 1.8.2003

Alexander Lahoda, 27

Eishockey, Ex-Stürmer beim EC VSV, 1.8.1996

Dave Farrish, 67

Eishockey, Ex-Legionär beim EC VSV, 1.8.1956

Matthias Bleyer, 54

Fußball, Ex-Spieler von unter anderem Bad Bleiberg, Rapid, Vienna, 1.8.1969

Markus Burgstaller, 39

Fußball, Ex-Spieler Askö Gmünd, 1.8.1984

Mittwoch, 2. August 2023

Florian Ploner, 25

Handball, Linksaußen beim SC Ferlach, 2.8.1998

Lena Thalmann, 28

Fußball, Ex-Stürmerin bei Carinthians Spittal, 2.8.1995

Robert Idl, 65

Fußball, Ex-Spieler bei Nußdorf, Lienz, Spittal, Uefa-Cup-Halbfinalist mit FC Tirol, 2.8.1958

Tino Jessenitschnig, 58

Fußball, unter anderem Spittal, Austria Wien, Wacker Innsbruck, Vienna, 2.8.1965

Donnerstag, 3. August 2023

Leo Sivec, 65

Eishockey, EC VSV-Legende, mehrfacher Olympia- und WM-Teilnehmer, zweifacher Meister, 3.8.1958

Dieter Krassnig, 50

Snowboard, Platz vier bei Olympia 1998 in Nagano, zweifacher Vize-Weltmeister, 3.8.1973

Emily Nigerl, 21

Fußball, Stürmerin bei Carinthians Spittal, 3.8.2002

Manuel Prettenthaler, 43

Fußball, Magdalen, Feffernitz. 3.8.1980

Markus Heritzer, 40

Fußball, Ex-Tormann St. Andrä, ATSV Wolfsberg, St. Stefan, St. Michael, 3.8.1983

Freitag, 4. August 2023

Layne Viveiros

Eishockey, Verteidiger beim EC VSV, 4. August 1995

Walter Feldner, 82

Kleine Zeitung Sportredakteur, 4.8.1941

Auron Miloti, 49

Fußball, Ex-Spieler, LASK, Feldkirchen, ein Länderspiel für Albanien, aktuell Trainer, 4.8.1974

Samstag, 5. August 2023

Rosa Donner, 20

Segeln, KSVL – Klagenfurter Segelverein, 5.8.2003

Bill Gilligan, 69

Eishockey, Vierfacher Meistertrainer EC KAC (1985 – 1988), ÖEHV-Teamchef (2009 – 2011), 5.8.1954

Martin Wakonig, 33

Fußball; Ex-Mittelfeldspieler WAC, Bleiburg, St. Veit, SAK, 5.8.1981

Andreas Lausegger, 38

Snowboard, 5.8.1985

Marko Petricevic, 37

Futsal und Fußball, unter anderem SAK, Bleiburg, Spittal, Futsal Klagenfurt. 5.8.1986

Sonntag, 6. August 2023

Mark Santorelli, 35

Eishockey, Ex-Stürmer EC VSV, 6.8.1988

Harald Haberl, 49

Fußball, Ex-Abwehrspieler Austria/VSV, St. Veit, Treibach, Feldkirchen, 6.8.1974

Maja Präprost, 43

Volleyball, Ex-Spielerin ATSC Wildcats, nun Trainerin Wildcats II, 6.8.1980

Christian Prawda, 41

Fußball, Ex-Spieler, FC Kärnten, Sturm Graz, VSV, 6.8.1982

Daniel Uschounig, 29

Bogenschütze, 6.8.1994

Hanno Wachernig, 26

Fußball, Verteidiger SK Treibach, 6.8.1997

Lukas Ibertsberger 20

Fußball, Abwehrspieler RZ Pellets WAC, 6.8.2003

