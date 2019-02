Bei der außerordentlichen Generalversammlung der Austria Klagenfurt am Dienstag, 12. Februar, in Wien sind nur vier Mitglieder stimmberechtigt. Peter Svetits soll weiter „helfen“, wenn es nötig ist. Neue Eigentümer übernehmen einen super dotierten Stadion-Vertrag.

Peter Svetits hat in Zukunft viel mehr Zeit sich mit Peter Pacult & Co. zu unterhalten © Gepa

Die Austria Klagenfurt hat mit einer Gruppe aus Deutschland einen neuen „Eigentümer“ gefunden. Offiziell wird alles am Mittwoch, 13. Februar, werden. Am Tag davor gibt es in Wien, in den Räumlichkeiten der Paradiso Bauträgergesellschaft m.b.H. von Austria-Klagenfurt-Vizepräsident Skender Fani, eine außerordentliche General- und Mitgliederversammlung. Dort soll der alte Vorstand entlastet und der neue gewählt werden. Stimmberechtigt sind vier Personen: Präsident Peter Svetits, Vize-Präsident Skender Fani und die beiden Rechnungsprüfer.