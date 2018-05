Casino-GP der Springreiter Ein planmäßiger Erfolg für Dieter Köfler

In Lamprechtshausen gewann der St. Veiter auch zweiten Bewerb im Casino-GP der Springreiter. In drei Wochen wartet die 3. Station in Lassee (NÖ). Köfler fährt mit 50 Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung zum nächsten Bewerb.