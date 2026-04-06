Das Südlavanttaler Derby in der 1. Klasse Ost war wie erwartet ein enges Spiel auf Augenhöhe. Wie schon im Hinspiel in Lavamünd vertrauten beide Teams auf ihre Abwehrreihen. Damals, im August 2025, trennte man sich 0:0. Auch diesmal sahen die 570 Zuschauer kaum zusammenhängende Angriffsaktionen. In der 62. Minute gab es eine kurze Unterbrechung aus guten Gründen. St. Pauls Kapitän Herbert Skubel, er spielte auch lange Jahre in Lavamünd, beendete nach 354 Spielen (28 Tore in 28.227 Spielminuten) seine Karriere. Beide Teams bildeten bei seiner Auswechselung ein Spalier.

In den letzten Spielminuten, als schon viel wieder auf ein torloses Remis hindeutete, düpierte Medin Mehmedovic auf der linken Seite die Lavamünder Abwehr, sein Zuspiel verwertete der ebenfalls eingewechselte Ben Naverschnig zum 1:0. Bei den Fans des Aufsteigers (der ASC St. Paul spielte die letzten sieben Jahre in der 2. Klasse) wurden Erinnerungen wach an den 22. April 2017, als der letzte Heimsieg gegen Lavamünd ebenfalls mit 1:0 gefeiert werden konnte. Doch es kam anders. Die Hausherren ließen sich in der Nachspielzeit in den eigenen 16er hineindrängen und durch einen unnötigen Foulelfer kam Lavamünd durch Thomas Tratar noch zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich.

Die Chance, in der Tabelle zu Lavamünd punktemäßig aufschließen zu können, wurde damit von St. Paul ebenso leider vergeben.