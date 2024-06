Erfolgreiche Kajak-Piloten aus Kärnten haben auf dem Wildwasser eine lange Tradition. Und hinter den aktuellen Weltcup-Assen wächst bereits eine neue Generation heran, die in Juniorenbewerben regelmäßig Ausrufezeichen setzt. Im Wildwasser-Slalom wurden im Kajak-Einer nun auch drei Kärntner mit der Nominierung für die kommende Junioren-Weltmeisterschaft im slowakischen Liptovsky Mikulas, Heimat von Ski-Ass Petra Vlhova, belohnt. Die Rede ist von Jakob Seebacher (15/KV Klagenfurt), Max Steinbrenner (15/UKV Südalpen Nötsch) und Noah Wilhelmer (18/KC Glanegg-Kolbnitz), die am Donnerstag die Reise in die Slowakei antreten und am Mittwoch mit dem Teambewerb den ersten Auftritt unter den Besten der Welt hinlegen.