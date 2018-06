Facebook

© APA/AFP/JOHANNES EISELE

Der Schalker Fußballprofi Breel Embolo ist nach der Geburt seiner Tochter Naylia wieder zurück beim Schweizer Team. Der Angreifer war am Donnerstag zurück in die Heimat geflogen, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. "Das Timing war perfekt. Ich bin um 13.00 Uhr angekommen und hatte gerade noch Zeit, mich umzuziehen und in den Kreißsaal zu gehen. Es war ein großartiger Moment", sagte Embolo. Die Schweizer treffen am Dienstag im Viertelfinale in St. Petersburg auf Schweden. Embolo stand im letzten Spiel gegen Costa Rica in der Startelf und hat gute Chancen, auch gegen Schweden von Anfang an dabei zu sein.