Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer holt den WM-Pokal? © AP

Jetzt wird es ernst! Heute startet die Fußball-WM in Russland mit den ersten Achtelfinalspielen zwischen Frankreich und Argentinien (16 Uhr) bzw. Uruguay und Portugal (20 Uhr) in die K.o-Phase. Es kommt also zu einem Duell zwischen Europa und Südamerika.

Die weiteren Achtelfinalpaarungen:

Sonntag: Spanien - Russland (16 Uhr), Kroatien - Dänemark (20 Uhr). Montag: Brasilien - Mexiko (16 Uhr), Belgien - Japan (20 Uhr)

Dienstag: Schweden - Schweiz (16 Uhr), Kolumbien - England (20 Uhr).

Wer holt Ihrer Meinung nach den Titel, im Viertelfinale könnte es bereits zum Duell zwischen Brasilien und Belgien kommen.

Hier geht es zur Umfrage:

Wer wird Weltmeister? Frankreich Argentinien Uruguay Portugal Spanien Russland Kroatien Dänemark Brasilien Mexiko Belgien Japan Schweden Schweiz Kolumbien England Quiz Maker - powered by Riddle